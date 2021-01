Meine Gesundheit Thema "Rücken" - 6. April

Di 06.04.21, 19:00 Uhr

Was tun gegen Rückenschmerzen? Wann operieren? Was ist alternativ möglich?

Auftretende Rückenschmerzen ohne Ausstrahlung in Arme und Beine werden zunächst symptomatisch mit Schmerzmittel und Physiotherapie behandelt. Bei in die Arme und Beine ausstrahlenden Schmerzen ist meist der Nerv unter Druck. Das sollte man sofort mit Röntgen und MR (Magnetresonanztomographie) abklären. Bringt die gezielte Therapie nach acht Wochen keine verbesserte Lebensqualität, sollte eine Operation besprochen werden. Bei neurologischen Ausfällen ist die sofortige Abklärung und eine operative Therapie nötig. Werden diese Punkte nicht beachtet, drohen bei chronischem Schmerzverlauf psychische Probleme bis hin zur Depression, zu sozialem Rückzug und zum Verlust des Arbeitsplatzes. Chronische Schmerzpatienten sind in schlimmen Fällen auch suizidgefährdet. Bei bestehenden Lähmungen drohen irreversible Schäden, wenn man nicht sofort reagiert.

Vortragende: Dr. Helmut Hiertz und Prim. Univ.-Doz. Dr. Johannes Burtscher

Termin: Dienstag, 6. April 2021, 19:00 Uhr

Quelle: SN