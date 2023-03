Trotz hoher Arbeitsbelastung psychisch gesund bleiben

Mittwoch, 10.05.2023, 19:00 Uhr

Kartenreservierung hier in Kürze möglich

Die Chefs, die Druck machen, Arbeitskolleginnen und -kollegen, die Nerven kosten, dazu ein über- oder auch mal unterfordernder Arbeitsinhalt: Der Beruf kann viel abverlangen – und im schlechtesten Fall sogar psychisch belastend sein.

Doch es geht auch anders: Univ.-Prof. Dr. Eva Traut-Mattausch wird in ihrem Vortrag skizzieren, wie man selbst bei hoher Arbeitsbelastung psychisch gesund bleibt. Und im besten Fall sogar mental gestärkt in die Arbeit rein- und auch wieder rausgeht. Eva Traut-Mattausch ist Leiterin der Abteilung Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Universität Salzburg, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Psychologie sowie wissenschaftliche Leiterin des Universitätslehrgangs Supervision, Coaching und Mediation.

Die Veranstaltung bildet eine Premiere: Erstmals wird ein Vortrag aus der Reihe „Meine Gesundheit“ in Kooperation mit einem externen Partner durchgeführt. Konkret wurde der Abend vom Kuratorium für psychische Gesundheit initiiert. Das Kuratorium für psychische Gesundheit ist „das Salzburger Netzwerk für die gesunde Psyche“; Mitglieder sind Institutionen sowie Expertinnen und Experten. Die Initiative setzt sich nach eigener Beschreibung „für die Sicherung und Förderung der psychischen Gesundheit der Menschen in Salzburg ein“.

Univ.-Prof. Dr. Eva Traut-Mattausch

​​Arbeits- und Organisationspsychologin

Mag. Ralf Hillebrand

​Salzburger Nachrichten, Moderator

Termin:

Mittwoch, 10. Mai 2023

19 Uhr, SN-Saal

Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg Buslinie 10

Eintritt frei

Livestream: Dieser Vortrag wird auch via Livestream auf www.SN.at/live übertragen.

