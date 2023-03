Wie kann die Osteopathie bei Nacken- und Schulterschmerzen helfen?

Mittwoch, 06.09.2023, 19:00 Uhr

Nacken- und Schulterschmerzen sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Die Ursachen? Alltägliche Fehlhaltungen – etwa am Schreibtisch – führen zu muskulär- faszialen Überspannungen (Muskelverspannungen). Neben der Büroarbeit können auch Überlastungen beim Sport oder bei körperlicher Arbeit den Bewegungsapparat beeinträchtigen. Die osteopathische Behandlung hat das Ziel, Einschränkungen der Beweglichkeit von Strukturen und Geweben zu korrigieren und dadurch körperliches und seelisches Wohlbefinden wiederherzustellen.

Bei dieser ganzheitlichen Methode werden zur Diagnose und zur Therapie die Hände eingesetzt. Die Osteopathie versteht den Körper als Einheit und behandelt daher alle Gewebe und Strukturen: knöchernes Skelett, Muskeln, Faszien, innere Organe, Cranium etc. Voraussetzung dafür sind ein breites Grundlagenwissen in Anatomie, Physiologie und Pathologie sowie eine jahrelange Schulung der palpatorischen Fähigkeiten (Abtasten, Befühlen).

Die Vortragende arbeitet seit 2017 freiberuflich als Physiotherapeutin und Osteopathin im Gesundheitszentrum Villach; sie ist auch Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Osteopathie. In ihrem Referat wird die gebürtige Lienzerin Margit Halbfurter auch allgemein die Ansätze und Möglichkeiten der Osteopathie erläutern.

Margit Halbfurter, MSc D. O.

Mag. Ralf Hillebrand

Salzburger Nachrichten, Moderator

Termin:

Mittwoch, 6. September 2023

19 Uhr, SN-Saal

Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg Buslinie 10

​Eintritt frei

Livestream: Dieser Vortrag wird auch via Livestream auf www.SN.at/live übertragen.

Kartenreservierung hier in Kürze möglich