Mi 16.03.22, 19:00 Uhr, Saal der Salzburger Nachrichten

Nepal: Trekkingtouren unter den Thronen der Götter

Mit ihrer Multimedia-Show entführen Renate Kogler und Franz Marx in entlegene Orte und farbenprächtige Metropolen. In ihrer Komposition aus professioneller Reisefotografie, Reportage und Livemusik präsentieren sie Nepal, ein Land, das vielschichtiger kaum sein könnte. Ein bunter Bogen spannt sich von Urwäldern und Bergwüsten, tropisch heißen Regionen in der Terai-Tiefebene bis zu den eisigen Spitzen des Himalayas. Das religiöse Land bewegt sich zwischen Tradition und Moderne, Aufbruch und Wandel. Monatelange Trekkingtouren führen unter anderem in die tibetisch geprägte Dolpo-Hochregion, wo die Zeit seit Jahrhunderten stillzustehen scheint. Im äußersten Osten erwartet die Fußreisenden der dritthöchste Berg der Welt. Lassen Sie sich mitreisen!

Termin: Mittwoch, 16. März 2022, 19:00 Uhr

Ort: Saal der Salzburger Nachrichten, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg

Eintritts/Kartenpreise:

Abendkassa:

Ohne SN-Card € 20,00

Mit SN-Card € 17,00

​Online-Kartenvorbestellungen unter office@renate-franz.at

Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen!