Multimediashow von Wolfgang Kunstmann

So 08.03.20, 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, Saal der Salzburger Nachrichten

Nicht weit vom nördlichen Polarkreis entfernt liegt die letzte große Wildnis Europas, eine Insel aus Feuer und Eis und von ungezähmter Schönheit – Island.

Die größte Vulkaninsel der Welt besitzt eine gewaltige Natur: Gletscher und Geysire, Vulkane und Wüsten, Wasserfälle und Polarlichter.

Der Fotograf und Abenteurer Wolfgang Kunstmann führt sie in seiner neuen Live - Film und Fotoshow, untermalt mit landestypischer Musik, zu Naturwundern, atemberaubenden Landschaften, einer ungeahnten Flora und Fauna und zu Menschen, die Großteils noch an Elfen, Trolle und verborgene Menschen glauben.

Insgesamt 6 Mal zu verschiedenen Jahreszeiten waren die „Kunstmanns“ in Island unterwegs. Die letzten beiden Male im Herbst 2018 und im Frühjahr 2019, wo sie ua. auch den Schaf- und Pferdeabtrieb mit den Einheimischen feierten und die phantastischen Herbst und Winterstimmungen fotografieren konnten. Auf verschiedenen Durchquerungen, die durch Flussfurten und vulkanischen Untergrund in abgelegene Landstriche führten, erkundeten sie mit einem Allrad das wilde Hochland und abgelegene Fjorde mit all seinen Facetten. Von Rundflügen mit einer Cessna und mittels Drohne sind fantastische Luftaufnahmen entstanden.

Lassen sie sich von Wolfgang Kunstmann für 2 Stunden durch das zauberhafte Island führen.

Termin: Sonntag, 8. März 2020, 15:30 Uhr und 18:30 Uhr

Ort: Saal der Salzburger Nachrichten, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg

Eintritts/Kartenpreise:

Abendkassa:

Erwachsene: € 16,00

Schüler/Stud.: € 10,00

Vorverkauf (Geo Reisen Alpenstraße) bzw. bei Reservierung unter www.SN.at/reservierung:

Erwachsene: € 15,00

Schüler/Stud.: € 9,00

Umfangreiche Infos und Online-Kartenvorbestellungen unter www.wolfgang-kunstmann.at

Quelle: SN