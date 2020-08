Musik & Kabarett: „Die Kaiser“ & Sepp Wölbitsch

So 13.09.20, 11:00 und 18:30 Uhr, Saal der Salzburger Nachrichten

Seit 2009 gibt es die Kärntner „Die Kaiser“ in der Formation mit Charly Kaiser als Frontman und Bandleader, Damjan Zih mit seiner unverwechselbaren Stimme, Rudi Schellander am Barriton, der Zugposaune und an der Bassgitarre und Sepp Mulle mit der Sologitarre, der Rhytmusgitarre sowie dem Chorgesang. Mit dieser Formation haben „Die Kaiser“ immer wieder große Erfolge verzeichnen können.

Anfang 2018 hatte Charly Kaiser die Idee die musikalische Bandbreite von „Die Kaiser“ noch zu erweitern, dazu holte er sich den Austropop Sänger Dietmar Kienzer der mittlerweile österreichweit bekannt ist, mit an Bord. Um bei den Konzerten ein noch größeres Angebot bieten zu können, wo auch die Volksmusik nicht zu kurz kommen sollte, hat sich der Kärntner Jodelkönig Karl Raunjak, der selbst 40 Jahre eine Band hatte, bereit erklärt bei „Die Kaiser“ einzusteigen. Karl Raunjak beherrscht nicht nur das Jodeln sondern auch 12 Instrumente perfekt. Unter anderem: Akkorden, Keyboard, Trompete, Saxophon, Alphorn, Dudelsack und viele mehr.

Die musikalische Bandbreite reicht inzwischen vom deutschen Pop/Schlager, Evergreens, aktuelle Hits, Austro-Pop, Volksmusik bis hin zum Jodelgesang.

Unterstützung bei den beiden Auftritten erhalten „Die Kaiser“ von dem aus Funk & Fernsehen bekannten „Kärntner Urvieh“ Sepp Wölbitsch, wie immer liebenswert, aber a bissl „potschert“.

Der allen „Narrisch guat“-Sehern wohlbekannte Kabarettist wird dabei in bewährter Manier Ihre Lachmuskeln strapazieren!

Der Reinerlös dieser Veranstaltungen wird für einen guten Zweck gespendet!

Termin: Sonntag, 13. September 2020, 11:00 Uhr und 18:30 Uhr

Ort: Saal der Salzburger Nachrichten Karolingerstraße 40 5021 Salzburg

Eintritt: 20 Euro pro Person, mit der SN-Card 15 Euro pro Person, Bezahlung der reservierten Karten an der Tageskasse

Anmeldung: dringend erforderlich, begrenztes Platzangebot:

oder telefonisch unter 0662 / 8373 222

