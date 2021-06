Netzwerk berufliche Assistenz/ Betriebsservice

Werden Unternehmen auf das Thema "Berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung" angesprochen, werden oftmals fehlende Informationen und Unsicherheiten artikuliert. Seitens der Wirtschaft wurde daher eine stärkere Kunden- und Serviceorientierung von Angeboten mit dem Fokus auf die Bedürfnisse der Unternehmen gewünscht.

Um diesen Wünschen und den Anforderungen des Informationsbedarfes auf Unternehmensseite verstärkt entgegenzukommen , wurde ein neues kostenloses Beratungs- und Serviceangebot entwickelt: NEBA/ Betriebsservice

Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen und stellt in mehrfacher Hinsicht eine Bereicherung dar. Abgestimmt auf Ihren Betrieb, Ihre Anforderungen und Bedürfnisse berät Sie das Betriebsservice gezielt über die Möglichkeiten der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung und welchen Nutzen Sie daraus erzielen können.

Das NEBA Betriebsservice dient als zentrale Anlaufstelle für Betriebe aller Branchen und Größen, wenn es um das Thema Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen am Arbeitsplatz geht. Wir beraten Unternehmen aller Branchen und Größen schon seit vielen Jahren in den wichtigsten Belangen der Beruflichen Teilhabe und Integration am Arbeitsmarkt und sind somit in Tirol bereits bestens etabliert.

Egal ob Sie Fragen zu Förderungen, zur (baulichen) Barrierefreiheit, zur Arbeitsplatzgestaltung haben, oder sich für eine Kosten-Nutzen-Analyse einer möglichen CSR Strategie interessieren, wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wichtig ist für uns vor allem auch die Unterstützung im Matching Prozess, wenn es also darum geht, jobsuchende Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen mit den Bedürfnissen und Anforderungen der Unternehmen abzugleichen.

Bei Bedarf stellen wir die von den Betrieben ausgeschriebenen Stellen, welche sich vorrangig an Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen richten über unserem breiten Netzwerk zur Verfügung. Somit ist auch eine breite Streuung sichergestellt.

Ihr besonderer Vorteil dabei ist vor allem, dass Sie all diese Leistungen kostenfrei aus einer Hand beziehen können und wir kümmern uns als Ihr zentraler Ansprechpartner um Ihre Anliegen. Sie haben die Fragen, wir liefern Ihnen die Antworten zeitnahe und vernetzen Sie auch bei Bedarf mit unserem landes- oder auch bundesweiten Netzwerk.

Termin: Dienstag, 22. Juni 2021, 18 Uhr (Dauer 45-60 Minuten)

Kontaktdaten:

Frau Annette Sombekke (annette.sombekke@sozialministeriumservice.at, Tel: 0662-88983-3221)

Frau Barbara Weiser (b.weiser@soziale-initiative.net, Tel: 0677-63814200)

Infos:

www.neba.at

​Einstellung-von-Menschen-mit-Behinderungen-NEBA-Betriebsservice.html