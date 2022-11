Die Alpen und der Klimawandel

Donnerstag, 10.11.2022, 19:00 Uhr

Als natürliche Wetterscheide, beeinflusst von kontinentalem, ozeanischem und mediterranem Klima findet sich entlang des Alpenbogens auf kleinstem Raum eine unglaubliche biologische und kulturelle Vielfalt. Doch die regionalen Temperaturunterschiede und Windverhältnisse führen nicht nur zu einer vielseitigen Tier- und Pflanzenwelt mit einem reichen Kulturgut, sondern stellen auch ein erhöhtes Risiko für Extremwetterereignisse und Naturkatastrophen dar. Aktuelle Studien zeigen, der Alpenraum ist besonders stark vom Klimawandel und dessen Folgen betroffen.

Erhöhte sich in den letzten 100 Jahren die Durchschnittstemperatur im globalen Mittel um ca. 0,8 °C, waren es im Alpenraum rund 2°C. Laut Prognosen wird sich dieser Trend der überdurchschnittlichen Erwärmung fortführen. Neben ökologischen Auswirkungen, wie der Anstieg der Waldgrenze, schmelzende Gletscher, Veränderung der Lebensräume oder längere Vegetationszeiten, könnte der Klimawandel zu Naturkatastrophen führen, die in Anzahl und Intensität zunehmen. Diese Veränderung hat auch direkten und indirekten Einfluss auf die Sicherheit der Menschen und dessen Sozial- und Wirtschaftssystem. Es könnten längere Dürreperioden, häufiger werdende Starkregenereignisse aber auch klimabedingte Kalamitätsereignisse zu Produktionseinbußen und sogar Ernteausfälle in der alpinen Land- und Forstwirtschaft führen. Als zentraler Wirtschaftsmotor im Alpenraum ist speziell auch der Tourismus vom Klimawandel betroffen. Vielerorts sucht die Tourismusbranche schon heute Alternativen zu wetter- und witterungsunabhängigen Freizeitangeboten.

Um die vor uns liegenden, noch nie dagewesenen Herausforderungen in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit zu diskutieren, möchten wir Sie einladen im Kreis von Expert:innen Risiken und Chancen für den länderübergreifenden Natur- und Kulturraum der Alpen zu besprechen und mögliche Lösungsstrategien zu entwickeln.

Diskussion:

Dr. Fabien Maussion, Professor am Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften, Teil des Forschungszentrums für Klima, Universität Innsbruck, “Die Auswirkungen des Klimawandels auf Gletscher und den Bergtourismus.”

Mag. Claudia Riedl,Meteorologin, Salzburg Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) , « Klimawandel im Alpenraum »

Thomas Fleury, Direktor von Interreg Alpine Space Joint Secretariat, Experte für Wirtschaft im Alpenraum

Moderation: Thomas Hödlmoser, Salzburger Nachrichten

In Zusammenarbeit mit:

Le Cercle

Cultures Francophones

Innovation Salzburg

Termin:

Donnerstag, 10. Nov. 2022, 19:00 Uhr im Saal der Salzburger Nachrichten,

Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg

Eintritt frei

Kartenreservierung hier