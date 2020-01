Pubertät als Chance

Mi. 29.01.2020, 19.30 Uhr, SN-Saal der Salzburger Nachrichten

Wie kann es gelingen, die Balance zwischen Loslösung und Autonomie finden? Pubertierende und junge Erwachsene wollen sich von ihren Bindungspersonen ablösen und selbstständig sein. Auf dem Boden einer sicheren Bindung gelingt das leicht. Ist aber der Stress in der Pubertät sehr groß, und sind keine sicheren Bindungspersonen vorhanden, schließen sich Jugendliche manchmal an Gruppen an, die ihnen diese ersehnte Sicherheit versprechen. Doch nutzen sie die jungen Menschen aber mitunter für ihre eigenen – manchmal destruktiven – Interessen aus. Welche Chancen gibt es für Eltern, Jugendliche auf diesem Weg in eine gelingende Ablösung gerade in der Zeit der Pubertät zu unterstützen und ihnen vielleicht erstmalig sichere Bindungserfahrungen zu vermitteln?

Referent:

Karl Heinz Brisch

Univ.-Prof., Vorstand des Instituts für Early Life Care an der PMU, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychoanalytiker, Bindungsforscher, Salzburg

Mi. 29. Jänner 2020, 19:30 Uhr

Ort: Saal der Salzburger Nachrichten, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg

