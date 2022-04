„Red ma übern Euro“ - Das Nationalbank Forum!

Donnerstag, 05.05.2022, 18:00 Uhr

Vor 20 Jahren, am 01. Jänner 2002, wurde das Euro-Bargeld in 12 EU-Mitgliedstaaten gleichzeitig eingeführt. Ein historischer Moment und auch ein Jubiläum für die österreichische Bevölkerung, denn sie bezahlen seit 20 Jahren mit dem Euro. Der Euro bietet aber auch viel Platz für Diskussionen und diese möchte die Österreichische Nationalbank direkt mit den Menschen vor Ort in den Bundesländern diskutieren.

Im Gespräch:

OeNB-Gouverneur Univ.-Prof. Mag. Dr. Robert Holzmann

Manfred Perterer Chefredakteur „Salzburger Nachrichten“

Termin: Donnerstag, 05.05.2022, 18:00 Uhr

SN-Saal: Um Online-Reservierung hier oder telefonische Reservierung unter Tel.: +43 662 / 8373-222 wird gebeten.

Livestream: Dieser Vortrag wird auch via Livestream auf www.SN.at/live übertragen.