Do 20.05.2021, 19:00 Uhr, Livestream aus dem Saal der Salzburger Nachrichten

Rache ist ein Gefühl, das in allen, auch den engsten, Beziehungen vorkommt, nicht selten folgen den Rachegedanken auch Taten. Meist sind es nur alltägliche Bösartigkeiten, manchmal aber auch unglaubliche Verbrechen. Der Psychotherapeut und Bestsellerautor Reinhard Haller kennt Süße und Bitternis der Rache aus der psychotherapeutischen Praxis. Und auch das unvermeidliche Schuldgefühl, das darauf folgt.

Ist die Seele verletzt, das Ego beleidigt, ist der Wunsch nach Rache nicht weit. Reinhard Haller kennt die kleine, fiese, quälende innere Stimme, die nach Revanche schreit, die das vermeintliche oder tatsächliche Unrecht sühnen will. Er kennt aber auch die großen Kriminalfälle, in die er als forensischer Psychiater Einblick hatte. Er zeigt, in welche Abgründe die Rachsucht führt und dass auch die süßeste Rache einen bitteren Beigeschmack hat. Und dieser existiert in Gestalt von Schuld und schlechtem Gewissen länger, als die Süße anzuhalten vermag.

Diskussion/Gespräch

Reinhard Haller und Thomas Hödlmoser (SN-Redaktion „Wochenende“)

Termin: Donnerstag, 20. Mai 2021, 19:00 Uhr

Livestream: Dieser Vortrag wird aufgrund der aktuellen Situation via Livestream auf www.SN.at/live übertragen.

Während und nach dem Vortrag können die Zuseher der Liveübertragung Fragen an den Referenten stellen.