Di 21.01.20, 19:00 Uhr

#salzburglove: Salzburg schreibt die besten Geschichten

Die Sehnsucht nach dem Guten, dem Schönen, Echten und Unverwechselbaren - sie wächst in einer Zeit, in der Krisen und Extreme im Vormarsch sind. Die "Salzburger Nachrichten" und die Salzburger Internetplattform story.one haben unter dem Titel "Salzburg sucht seine besten Geschichten" einen Wettbewerb veranstaltet, bei dem jeder und jede seine persönliche Salzburg-Geschichte schreiben konnte. Die Besten schafften es in ein Buch der SN-Leserschaft. Und eben dieses Buch wird am Dienstag, 21. Januar 2020, 19:00 Uhr im Saal der Salzburger Nachrichten, Karolingerstraße 40 5021 Salzburg allen interessierten Leserinnen und Lesern präsentiert. Die insgesamt 17 GewinnerInnen unseres Schreibwettbewerbes werden dabei ihre persönlichen Salzburggeschichten vorlesen.

Termin: Di 21.01.20, 19:00 Uhr

Ort: Saal der Salzburger Nachrichten, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg

Eintritt: Freier Eintritt, freie Platzwahl



Anmeldung:

http://www.SN.at/reservierung oder telefonisch unter 0662 / 8373 222 (SN Kundenservice)

Infos:

Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Wir sind auch bequem mit dem Obus Linie 10 (Pressezentrum) erreichbar.



