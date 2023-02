Schmerzen in der Schulter oder im Ellbogen. Was tun?

Mittwoch, 15.03.2023, 19:00 Uhr

Schulter- und Ellbogenschmerzen sind häufige orthopädische Beschwerden, wobei es eine Vielzahl an Ursachen gibt, wie zum Beispiel eine Sehnenverletzung, Kalkschulter, Arthrose, Impingement-Syndrom, Frozen Shoulder, ein Tennis- oder Golferellbogen, Sportverletzungen oder Arthrose.

Priv. Doz. Dr. Moursy und Physiotherapeut Philipp Zunke, PhD sind auf genau diese Beschwerdebilder spezialisiert und klären in diesem Vortrag über Diagnostik, konservative Therapieoptionen und Operationsmöglichkeiten auf. Anschließend gibt es auch die Möglichkeit Fragen zu stellen und ein Thema vertiefend zu besprechen.

Der leitende Oberarzt Priv. Doz. Dr. Moursy des Uniklinikums Salzburg für Orthopädie und Traumatologie betätigt sich zusätzlich auch in seiner eigenen Praxis und hilft Ihnen gerne bei Schulter- und Ellbogenschmerzen weiter. Genauso befasst sich auch Physiotherapeut Philipp Zunke, BA, MSc, PhD in seiner Wahltherapeutenpraxis für Physiotherapie täglich mit orthopädischen und traumatologischen Krankheitsbildern und lehrt zusätzlich an der Fachhochschule Salzburg im Studiengang Physiotherapie.

Termin:

Mittwoch, 15. März 2023, 19 Uhr, SN-Saal

Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg

Buslinie 10 – Eintritt frei

Anmeldung bitte hier