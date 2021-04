Montag 12.04.2021, 18:00 Uhr, sn.at/live

Noch nie gab es so viele Arbeitslose in Österreich. Was kann die Regierung dagegen tun? Manfred Perterer diskutiert mit Bundesminister Martin Kocher über die Situation auf dem Arbeitsmarkt.

Termin: Montag, 12. April 2021, 18:00 Uhr

Ort: www.sn.at/live