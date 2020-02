Mi 11.03.20, 19:00 Uhr, Saal der Salzburger Nachrichten

Stress ist nicht gleich Stress

Über die Kunst, im Fluss seines Lebens zu schwimmen

Unser Körper reagiert auf Reize mit Anpassung. Herausforderungen machen ihn normalerweise stärker - im Sport nennt man das den Trainingseffekt. Doch die Voraussetzung, dass unser Körper mit immer neuen Reizen seine Leistungsfähigkeit steigern kann, ist eine Erholungsphase nach der Anstrengung. Fehlt sie, geht im Sport nichts mehr weiter. Bei Dauerstress droht irgendwann die Erschöpfung- im Training, im Beruf oder im Privatleben.

Prof. Anton Wicker zeigt, wie man mit positiver Grundeinstellung, Freude und Bewegung viel dazu beitragen, kann in seiner Mitte zu bleiben und Stress gut zu bewältigen. Ein Tipp: Love it, change it or leave it!

Vortragender:

Univ. Prof. Mag. DDr. Anton Wicker MSc

Medizinisches Zentrum Bad Vigaun



Termin: Mittwoch, 11. März 2020, 19:00 Uhr

Ort: Saal der Salzburger Nachrichten, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg

