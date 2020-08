Vortrag Gesundes Salzburg: IMMUNSYSTEM SEELE

Di 22.09.20, 19:00 Uhr, Saal der Salzburger Nachrichten

IMMUNSYSTEM SEELE

Von der Fähigkeit, Krisen zu bewältigen

Krisen und Herausforderungen im Leben lassen sich nun einmal nicht vermeiden, aber unser Organismus kann diese oft schwierigen Fragen, die das Leben an uns stellt, ganz unterschiedlich beantworten. Dafür haben wir eine faszinierende und sehr komplexe Ausstattung zur Verfügung. Diese uns allen innewohnenden Möglichkeiten etwas besser zu verstehen macht es uns leichter an den Herausforderungen zu wachsen und gestärkt aus schwierigen Lebenssituationen hervor zu gehen. In den Vorträgen geht es um spannende Zusammenhänge zwischen Psyche und Immunsystem und um das eigene „Immunsystem der Seele“ und wie wir diesen geheimnisvollen inneren Strukturen mehr vertrauen können.

Vortragende: Dr.in med. Elisabeth Oedl-Kletter, Ärztin für Allgemeinmedizin und psychotherapeutische Medizin, Psychotherapeutin Salzburg

Moderation: Ralf Hillebrand, Salzburger Nachrichten

Termin: Dienstag, 22. September 2020, 19:00 Uhr

Ort: Saal der Salzburger Nachrichten Karolingerstraße 40 5021 Salzburg

Eintritt: frei, Anmeldung dringend erforderlich, begrenztes Platzangebot, Maskenpflicht bis zum Sitzplatz

Anmeldung: Online unter www.SN.at/reservierung, tel. unter 0662 / 8373 222



Quelle: SN