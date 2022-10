Matthias Haunholder – Das Abenteuer ins Ungewisse

Di 22.11.22, 19:00 Uhr, Saal der Salzburger Nachrichten

In seinem aktuellen Vortrag "Das Abenteuer ins Ungewisse" - präsentiert von Bründl Sports - befasst sich Matthias Haunolder mit der Planung seiner Abenteuer

Matthias Haunholder hat auf seinen Ski-Expeditionen in die menschenfeindlichsten Orte unserer Erde herausfordernde Situationen erlebt. Seine Abenteuer in Orten wie Onekotan, Sibirien, der Arktis oder der Antarktis haben sein Leben geprägt und ihn in vielerlei Hinsicht reifen lassen. Er wird in seinem Vortrag auch über die Planung seiner bevorstehenden Abenteuer und die Learnings aus der Vergangenheit berichten.

Matthias Haunholder ist Freeride-Pionier, jahrelanger Freeride World Tour Fahrer, 1. deutschsprachiger Sieger auf der FWT, Keynote Speaker, Coach, Consultant, Protagonist und Produzent von Skiabenteuer Filmen getrieben auf der Suche nach Abenteuern und neuen Herausforderungen.

Termin: Dienstag, 22. November 2022, 19:00 Uhr, Einlass ab 18:00 Uhr

Ort: Saal der Salzburger Nachrichten, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg

Eintritts/Kartenpreise:

Vorverkauf EUR 10,00

Abendkasse EUR 12,00

Bründl +Card Besitzer bekommen den Eintritt in Form eines Einkaufsgutscheins rückvergütet.

Online-Kartenvorbestellungen über Bründl Sports