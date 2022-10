Reisen in Coronazeiten | Unterwegs in Sansibar und Tansania

Mi 16.11.22, 19:00 Uhr, Saal der Salzburger Nachrichten

Als sich im Winter 2020 Österreich und Deutschland im Lockdown befanden, stieß der Reisefotograf Harald Schaffer im Internet auf eine Reihe empörter Artikel über Tansania. Der damalige Präsident John Magafuli hatte nach einem dreitägigen Gebet Corona für besiegt erklärt und sämtliche Maßnahmen aufgehoben. Der erster Gedanke des Fotografen, der seit Beginn der Pandemie nicht arbeiten konnte: „Cool! Da muss ich hin.“

So landete er im Februar 2021 auf Sansibar und hat sich sofort in die Insel verliebt. Auf Sansibar mischen sich afrikanische, arabische, indische und europäischen Einflüsse zu einem märchenhaften, orientalisch-afrikanischen Cocktail. Das macht Sansibar zu weit mehr als nur einer weiteren Trauminsel im indischen Ozean. Außerdem genauso wohltuend für den Fotografen: Es waren so gut wie keine Touristen auf Sansibar, nur Langzeitreisende, die so wie er ihr Leben nicht einstellen wollten und nirgends anders hinkonnten.

Zunächst verbrachte der Fotograf mehrere Monate auf Sansibar und reiste dann von dort aus weiter durch das Mainland von Tansania. Das Hickhack in Europa wurde immer unwichtiger. Und vor allen Dingen er konnte wieder reisen und fotografieren.

Termin: Mittwoch, 22. November 2022, 19:00 Uhr, Einlass ab 18:00 Uhr

Ort: Saal der Salzburger Nachrichten, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg

Eintritts/Kartenpreise:

Mit SN Card EUR 12,00

Ohne SN Card EUR 15,00

Kartenreservierung per E-Mail hier: office@haraldschaffer.at