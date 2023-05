Zahnimplantologie

Montag, 05.06.2023, 19:30 Uhr

Zahnverlust schmerzt – es gibt aber schonende Lösungen. Der Verein „European InfoMed“ lädt am Montag, 5. Juni 2023, um 19.30 Uhr in den SN-Saal zum Vortrag von Dr. Dietmar Sonnleitner. Der Facharzt und bekannte Referent ist Pionier auf dem Gebiet der Zahnimplantate – er hat in Österreich vor über 30 Jahren zum ersten Mal implantiert.

Mehr Informationen: WWW.ZAHNIMPLANTAT.COM

Termin:

Montag 5. Juni 2023,19 Uhr, SN-Saal

Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg,

Buslinie 10, Eintritt frei

