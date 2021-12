Mittwoch, 02.11.2022, 19:00 Uhr

Bei den gesundheitlichen Problemen in Österreich nehmen Rückenleiden den traurigen Spitzenplatz ein: Rund 90 Prozent der Österreicher leiden unter gelegentlichen unspezifischen Rückenbeschwerden.

Besonders ein Wort fällt dabei immer wieder: der Ischias. Unter dem Begriff Ischias werden umgangssprachlich Schmerzen im unteren Rücken oder der Hüfte zusammengefasst. Die Schmerzen ziehen sich entlang des Ischiasnervs, der für die Übertragung von Empfindungen an den Beinen in das Gehirn zuständig ist; Ischiasbeschwerden strahlen deshalb häufig bis in die Beine aus. Schätzungen zufolge ist jeder fünfte Österreicher fallweise mit Ischiasschmerzen konfrontiert. Die Ursachen hinter diesen Beschwerden können vielfältig sein. Dazu zählen ein Bandscheibenvorfall, degenerative Veränderungen und neurologische Erkrankungen.

Florian Johannes Hofmann wird darüber referieren, wie man Ischiasbeschwerden vorbeugen kann und wie sich bereits bestehende Probleme in den Griff bekommen lassen.

​Er wird aufzeigen, wie man seinem Rücken generell Gutes tun kann – und damit Beschwerden im Alltag lindern kann.

Vortragender: Dr. Florian Johannes Hofmann

Moderation: Ralf Hillebrand, Salzburger Nachrichten

Termin: Mittwoch, 2. November 2022, 19:00 Uhr

SN-Saal: Wenn es die aktuelle Lage erlaubt, können Sie diesen Vortrag auch vor Ort im Saal der Salzburger Nachrichten, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg verfolgen. Wir werden dann an dieser Stelle einen Anmeldungslink veröffentlichen. Bitte beachten Sie dazu auch die Ankündigungen im Lokalteil der „Salzburger Nachrichten“.

Livestream: Dieser Vortrag wird auch via Livestream auf www.SN.at/live übertragen.

Während und nach dem Vortrag können die Zuseher der Liveübertragung Fragen an die Referentin stellen.