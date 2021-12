Vortragsreihe Meine Gesundheit: Tipps für erholsamen Schlaf

Donnerstag, 03.02.2022, 19:00 Uhr

Wer kennt das nicht? Man wälzt sich im Bett hin und her. Man schwitzt. Die Gedanken kreisen. Und man kann nicht und nicht einschlafen. Schlafstörungen sind in unseren Breiten ein häufiges Problem – das zeigen die Zahlen: Laut einer Studie von Forschern der MedUni Wien vom September 2021 leiden fast acht Prozent der Österreicher unter Insomnie, also krankhafter Schlaflosigkeit, was zu körperlichen und geistigen Problemen sowie hohen gesellschaftlichen Kosten führen kann.

Dazu kommt, dass die seit Monaten anhaltende Covid-19-Pandemie viele Menschen in ihrem psychischen Zustand schwer erschüttert hat: Eine internationale Studie in 13 Staaten, darunter Österreich, mit mehr als 22.000 Teilnehmern zwischen Mai und August 2020 zeigte Symptome von Schlafstörungen bei 30,3 Prozent aller 824 Probanden aus Österreich – also bei fast einem Drittel. 12,5 Prozent der einheimischen Teilnehmer erfüllten sogar die Kriterien einer wahrscheinlich vorliegenden Schlafstörung.

Experte Manuel Schabus wird in seinem Vortrag Strategien aufzeigen, was man tun kann, um (endlich wieder) zu erholsamem Schlaf zu kommen.

Vortragender: Univ.-Prof. Dr. Manuel Schabus

Moderation: Ralf Hillebrand, Salzburger Nachrichten

Termin: Donnerstag, 03. Februar 2022, 19:00 Uhr

SN-Saal: Wenn es die aktuelle Lage erlaubt, können Sie diesen Vortrag auch vor Ort im Saal der Salzburger Nachrichten, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg verfolgen. Wir werden dann an dieser Stelle einen Anmeldungslink veröffentlichen. Bitte beachten Sie dazu auch die Ankündigungen im Lokalteil der „Salzburger Nachrichten“.

Livestream: Dieser Vortrag wird via Livestream auf www.SN.at/live übertragen. Während und nach dem Vortrag können die Zuseher der Liveübertragung Fragen an die Referentin stellen.