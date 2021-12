Vortragsreihe Meine Gesundheit: Was kann die Traditionelle Chinesische Medizin tatsächlich leisten?

Dienstag, 07.06.2022, 19:00 Uhr

Gesundheit und Wohlbefinden könne man nur erlangen, „wenn euer Geist in der Mitte ruht, wenn ihr eure Energie nicht vergeudet“, heißt es im „Yijing“, dem chinesischen „Buch der Wandlungen“.

Die Stärke der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) liegt in ihrer Individualität. Das bedeutet, jeder Patient erhält eine für ihn maßgeschneiderte Behandlung. Erst gibt es eine genaue Anamnese, die Krankheitsgeschichte wird erfragt und es werden die Beschwerden besprochen. Berücksichtigt werden dabei auch der Schmerzcharakter, das Temperaturempfinden und die Essensvorlieben.

Eine Gesichts-, Zungen- und Pulsdiagnostik ergänzt das Bild. „Die ununterbrochene, mehr als 2000 Jahre bestehende Erfahrung macht die TCM so effektiv“, sagt Experte Markus Traintinger, der in seiner integrativen Praxis etwa Akupunktur und Kräuterheilkunde anwendet. Die Kräuter werden nach Geschmack, Temperaturverhalten, Zugehörigkeit zu einem Meridian und zu einem Funktionskreislauf eingeteilt. Weitere Therapiemethoden sind Tuina-Massagen und Moxibustion. Auf all diese Ansätze und die Frage, ob die TCM wirklich halten kann, was sie verspricht, wird Traintinger eingehen.

Vortragender: Dr. Markus Traintinger

Moderation: Ralf Hillebrand, Salzburger Nachrichten

Termin: Dienstag, 07. Juni 2022, 19:00 Uhr

