Vortragsreihe Meine Gesundheit: Wie sich Unverträglichkeiten auswirken

Mittwoch, 07.09.2022, 19:00 Uhr

Laktoseintoleranz, Probleme mit Histamin und Fruktose oder Zöliakie, also die fehlgeleitete Immunreaktion auf Gluten: Nach Schätzungen kämpft grob jeder vierte Mitteleuropäer und jede fünfte Mitteleuropäerin mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten.

Die Folgen sind oft weitreichend, treffen aber zumeist den Darmtrakt – und beeinträchtigen somit die Lebensqualität der Betroffenen stark. Zumal sich vor allem Männer die Intoleranz oft (zu) spät diagnostizieren lassen und somit auch (zu) spät gegensteuern.

Auch die Probleme selbst sind oft hausgemacht: Studien belegen, dass die Unverträglichkeiten bei etwa 90 Prozent der Fälle nicht vererbt sind, sondern von einer unratsamen Lebensführung verursacht wurden. Aber selbst wenn die Ursache der Darmprobleme an einer Unverträglichkeit festgemacht werden konnte, ist es im Anschluss nicht damit getan, auf einschlägige Lebensmittel zu verzichten, sagt Maria Anna Benedikt.

Die Diätologin will in ihrem Vortrag zum Thema Intoleranzen aufklären und wertvolle Tipps für den Alltag von Betroffenen geben. Denn: „Derzeit wird in Sachen Nahrungsmittelunverträglichkeiten leider sehr viel Pseudowissen verbreitet.“

Vortragende: Maria Anna Benedikt, MSc, MAS

Moderation: Ralf Hillebrand, Salzburger Nachrichten

Termin: Mittwoch, 07. September 2022, 19:00 Uhr

SN-Saal: Wenn es die aktuelle Lage erlaubt, können Sie diesen Vortrag auch vor Ort im Saal der Salzburger Nachrichten, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg verfolgen. Wir werden dann an dieser Stelle einen Anmeldungslink veröffentlichen. Bitte beachten Sie dazu auch die Ankündigungen im Lokalteil der „Salzburger Nachrichten“.

Livestream: Dieser Vortrag wird auch via Livestream auf www.SN.at/live übertragen.

Während und nach dem Vortrag können die Zuseher der Liveübertragung Fragen an die Referentin stellen.