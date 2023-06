Wie geben wir unseren Kindern wieder Zuversicht?

Dienstag, 04.07.2023, 19:00 Uhr

Die Covid-Pandemie war nicht allein schuld – aber sie hat die Probleme unserer Kinder und Jugendlichen - beim Heranwachsen, in der Schule aber auch daheim - deutlich verschärft. Viele Kinder leiden vermehrt an Stress, Depressionen, Ängste. Überforderung und Einsamkeitsgefühle kamen stärker zum Vorschein. Studien zeigen, dass Kinder fast jeden Alters mit Essstörungen, Mobbing und Süchten aller Art in Berührung kommen, das reicht von der Handy- und Bildschirmabhängigkeit über Zucker bis zu Alkohol und Drogen. Sie machen sich Sorgen um ihre persönliche Zukunft, den Weltfrieden und das Klima, und sie spüren, dass wir alle seit einigen Jahren inmitten einer „komplexen Polykrise“ agieren (müssen).

ABER: Wie geben wir unseren Kindern auch in schweren Zeiten wieder Zuversicht? Darum geht es bei der SN-Podiumsdiskussion am Dienstag, 4. Juli, 19 Uhr im Saal der Salzburger Nachrichten. Und ebenso bei der heurigen Pädagogischen Werktagung (12. bis 14. Juli mit dem Titel „Zuversicht stärken“), die sich an das pädagogische Fachpersonal aller Berufsfelder - aber heuer besonders auch an interessierte Eltern – richtet (Infos: www.bildungskirche.at/werktagung/programm)

Diskussion:

Zu Gast sind Kinder- und Jugendpsychiater Leonhard Thun-Hohenstein, Erziehungswissenschaftler Andreas Paschon, Valentina Perner, Schülerin aus Salzburg und Junge-Seite-Autorin, und Pamela Heil vom Verein Spektrum

Moderation:

Christian Resch (Salzburger Nachrichten)

Termin: Dienstag 4. Juli 2023,19 Uhr

SN-Saal Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg

Buslinie 10, Eintritt frei

Kartenreservierung hier