Wut und Aggression – warum führt das zu Gewalt?

Dienstag, 21.06.2022, 19.00 Uhr

Wut und Aggression, eine fundamentale Emotion, die in der Geschichte der Menschheit überlebensnotwendig war, führt zunehmend zu Problemen im Umgang in unserer Gesellschaft. Am Beispiel von Gewalt in der Familie wird versucht hier einen Überblick und mögliche Lösungswege zu besprechen. Als Verhaltenstherapeut geht Alexander Haydn davon aus, dass menschliches Verhalten, Denken, Fühlen und sogar körperliche Reaktionen unbewusst „erlernt“ werden und wenn dieses Erlernte sich als Problem im Alltag erweist, kann es auch bewusst verändert und wieder „verlernt“ werden. Er versteht die therapeutische Arbeit als „Hilfe zur Selbsthilfe“ und geht lösungs- und ressourcenorientiert auf Ihre Bedürfnisse ein. Sein Verständnis als Psychotherapeut hilft Einsicht in die Ursache und die Entstehungsgeschichte der Probleme zu bekommen um anschließend Methoden zu erarbeiten, um künftig mit den Problemen besser zurecht zu kommen.

Vortragender:

Alexander Haydn, BSc.

Psychotherapeutische Praxis für Verhaltenstherapie, Coaching und Beratung

Moderator: Ralf Hillebrand Salzburger Nachrichten

Termin: Dienstag, 21. Juni 2022, 19.00 Uhr

Um Online-Reservierung hier wird gebeten.

Livestream: Dieser Vortrag wird auch via Livestream auf www.SN.at/live übertragen. Während und nach dem Vortrag können die Zuseher der Liveübertragung Fragen an den Referenten stellen.