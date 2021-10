Zahnimplantologie

Mo., 11. Oktober 2021, 19:30 Uhr, Saal der Salzburger Nachrichten

Schonender Zahnersatz: Experte erklärt Implantate

Zahnverlust schmerzt – es gibt aber schonende Lösungen. Der Verein „European InfoMed“ lädt am Montag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr in den SN-Saal zum Vortrag von Dr. Dietmar Sonnleitner. Der Facharzt und bekannte Referent ist Pionier auf dem Gebiet der Zahnimplantate – er hat in Österreich vor über 30 Jahren zum ersten Mal implantiert.

Mehr Informationen unter www.zahnimplantat.com

Termin: Montag, 11. Oktober 2021, 19:30 Uhr

Ort: Saal der Salzburger Nachrichten Karolingerstraße 40 5021 Salzburg

Eintritt: Freier Eintritt

Anmeldung:

Coronabedingt muss jede(r) Besucher/in einzeln angemeldet werden:

bitte online unter www.SN.at/shop oder telefonisch unter 0662 / 8373 222 (SN-Kundenservice)