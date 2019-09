Vignettenangebot für Bayern

Lesen Sie jetzt die "Salzburger Nachrichten" 99 Tage lang digital und Sie erhalten die digitale Jahresvignette 2020 um zusammen nur 99,90 Euro.



Stressfrei zur Autobahnvignette

Bestellen Sie die digitale Vignette bequem zu Ihrem SN-Abo. Wir registrieren Ihr Kennzeichen und Sie genießen folgende Vorteile:

• Keine Versandgebühr

• Kein Kleben, kein Kratzen

• Eine einzige Vignette für bis zu drei Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen

o Ja, ich lese die SN 99 Tage und erhalte die digitale Jahresvignette 2020 (Kfz bis 3,5 t) um zusammen nur 99,90 Euro.

Dieses Angebot ist nur im Ausland gültig. Angebote für Österreich finden Sie hier.

Digitalabonnement endet nach Laufzeit automatisch.

Konditionen

Es gelten die AGB und Abobedingungen der "Salzburger Nachrichten". In den letzten 6 Monaten wurden die SN nicht im (Test-)Abo in meinem Haushalt bzw. an meine Adresse bezogen. Diese Aktion kann nicht auf bestehende SN-Abonnements angerechnet werden. Bei der digitalen Vignette wird nach erfolgter Registrierung des Kennzeichens die Vignetten-Seriennummer als Bestätigung in einem gesonderten Schreiben zugestellt. Bei Bestellung eines Abonnements samt digitaler Vignette kommt dem Besteller die Verpflichtung zu, die ordnungsgemäße Registrierung auf der Website der ASFINAG unter evidenz.asfinag.at zu überprüfen und sicherzustellen, dass das den "Salzburger Nachrichten" bekannt gegebene Kfz-Kennzeichen des Bestellers tatsächlich registriert wurde. Die "Salzburger Nachrichten" haften nicht dafür, wenn der Besteller dieser Verpflichtung zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Registrierung bei der ASFINAG nicht nachkommt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Angebot gültig bis 31. Jänner 2020. Rechnung und Informationen werden per Mail verschickt.



Quelle: SN