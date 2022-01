Druckausgabe vom 21.01. nicht überall lieferbar

Wegen drucktechnischer Schwierigkeiten kann die überregionale Ausgabe der Salzburger Nachrichten vom 21.01.2022 in Teilen Österreichs leider nicht zeitgerecht zugestellt werden. Wir bitten um Entschuldigung und hoffen, dass Sie sich über die heute kostenlose digitale Ausgabe des E-Papers und unsere aktuelle Berichterstattung auf www.SN.at gut informiert fühlen.



Wie komme ich zum E-Paper?

Um die SN als E-Paper zu lesen, laden Sie die App der "Salzburger Nachrichten" über den App Store für iOS oder den Google Play Store für Android. Weiterführende Links zu unseren Apps (auch für Windows und Mac) finden Sie auf sn.at/snapp. In der SN-App finden Sie unter dem Menüpunkt "E-Paper" sämtliche verfügbare Publikationen. Tippen Sie die gewünschte Ausgabe an und wählen Sie"Herunterladen" bzw. "Anmeldung" falls Ihre Benutzerdaten nicht in der App hinterlegt sind.