Von der Piste in die warme Thermenlandschaft: Genießen Sie mit Ihrem Herzblatt romantische Stunden in der Felsentherme Bad Gastein. Für alle Verliebten und solche, die es noch werden wollen ist dieses Package genau das richtige Geschenk!

Direkt aus dem Outdoor-Pool mit 34°C oder vom Sauna-Panorama-Bereich aus mit deinem Herzblatt die Ruhe auf über 1100 m Seehöhe genießen.

Die große Badetasche kann zu Hause bleiben, denn ein Badetuch für jeden ist an der Kassa der Felsentherme in Bad Gastein hinterlegt und an der Saunabar erwartet euch ein Glas Sekt zum Anstoßen auf Stunden zu zweit.

Unser Tipp: Ein Besuch in den Abendstunden bei Mondschein und Sternenhimmel - die Therme hat bis 21.00 Uhr geöffnet

Leistungen "Romantik in den Bergen":

• 2 x 3-Stunden-Karte (Erwachsene) - inkl. Sauna & Panorama-Wellness-Bereich

• 2 x Badetuch (Leihe)

• 1 Piccolo an der Saunabar

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten das Paket "Romantik in den Bergen" um nur 52,20 Euro statt 65 Euro.

Täglich geöffnet ab 9 Uhr, Sauna ab 10 Uhr. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gültig bis 29. März 2020.

Angebot direkt an der Kassa der Felsentherme erhältlich (bei Vorlage der SN-Card).

Infos & Kontakt:

Felsentherme Bad Gastein

Bahnhofplatz 5

5640 Bad Gastein

Tel.: +43 6434 / 2223-0

E-Mail: info@felsentherme.com

www.felsentherme.com

Quelle: SN