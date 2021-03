Sobald die Fitnessstudios wieder aufsperren dürfen, gibt es für alle SN-Card-Inhaber bei MAIKAI ein einzigartiges Angebot: Drei Monate Fitnesstraining inklusive Körpermessung und einer Kryoanwendung bei -110°Grad um nur 135 Euro im Wert von gesamt 349 Euro.

Der Lockdown war und ist für MAIKAI - more than fitness eine große Herausforderung. Mit der Eröffnung des neuen Herzstücks NANIS - home of beauty, biohacking and health, will das junge Team ein weiteres Gesundheitsangebot für Salzburg schaffen.

Bereits im ersten Lockdown wurde Österreich im Schnitt um drei Kilo schwerer. Home-Office und die damit verbundene Inaktivität führt zu gravierenden Folgen für uns als Gesellschaft. Insgesamt bauen wir durch die Lockdowns eine Gesundheitshypothek auf, die wir später aber immer schwerer zurückzahlen können. Vor allem für die Generation Ü45 wird das zur großen Belastung: Muskelschwund, erhöhter Blutdruck, Übergewicht und somit die Gefahr für Diabetes und Co. sind die Folgen. Leider sind das aber auch genau die Risikofaktoren für einen schweren Coronaverlauf beziehungsweise die Treiber für alle klassischen Zivilisationserkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs oder auch Demenz. Und genau deshalb heißt es jetzt aktiv werden!

Mit NANIS und MAIKAI greifen die Geschäftsführer Lukas Blümel und Daniel Donhauser direkt an zwei Fronten an. Einerseits soll durch Training die Anzahl an Fress- und Immunzellen gesteigert wer

Über NANIS

Infrarotbehandlungen, Lymphmassagen, Neurotraining, Körperanalysen, gesunde Shakes und Kryotherapie. Insbesondere die Kälteanwendungen setzen auf eine neue Technologie gänzlich ohne Stickstoff: -110° Grad für drei bis fünf Minuten! Im Therapie-, Beauty- und Leistungssportbereich ist diese Art der Behandlung schon längst üblich. Egal ob Leistungssteigerung, Stärkung des Immunsystems, Abnehmen, Hautstraffung, Reduktion von Entzündungen, Energieschub oder schnellere Erholung. Kunden können vielfältig von der Kälteexposition profitieren.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten drei Monate Training, eine Kryoanwendung bei -110°Grad sowie das Buch "Die MAIKAI Methode" und eine Körpermessung für einmalig nur 135 Euro (im Wert von 349 Euro).

Gutscheine können direkt über www.maikai.at/sn bzw. per Email an hallo@maikai.at bestellt werden.

