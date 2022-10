Felsentherme: 1+1-gratis-Eintritt

Genießen Sie den Thermenherbst in der Felsentherme Bad Gastein und entspannen Sie zu zweit zum halben Preis!

Die Felsentherme Bad Gastein verwöhnt ihre Gäste mit kristallklarem Wasser, das aus 18 Quellen direkt vom Berg in die Becken gelangt. Täglich umspült die fast unglaubliche Menge von 1 Million Liter reinstem Thermalwasser Körper und Seele der Gäste. Und das in absoluter Frische und Sauberkeit. So kraftvoll sich dieses Lebenselixier den Weg durch die Gesteinsschichten der Hohen Tauern bahnt, so energiegeladen fühlt man sich nach einem Bad in der Felsentherme und einem Saunagang mit speziellen Herbstaufgüssen mit imposantem Blick auf die umliegenden Berge.

SN-CARD-Vorteil:

SN-CARD-Inhaber:innen erhalten einen 1+1-gratis-Eintritt für 3-Stunden-Karte Erwachsene für Therme und Sauna in der Felsentherme Bad Gastein bei Vorlage des Gutscheines an der Kassa.

Angebot gültig bis 25. Oktober 2022. Keine Barablöse, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Gutschein zum download

Kontakt und Infos: Felsentherme Bad Gastein, Bahnhofplatz 5, 5640 Bad Gastein, Tel. +43 (0) 6434 / 2535-0, www.felsentherme.com

