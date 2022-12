Am Dienstag, 6., und Mittwoch, 7. Dezember 2022, bietet das prime Kosmetikstudio in der Alpenstraße 95-97 wieder seine beliebten Hauttestungstage an. Sichern Sie sich jetzt als SN-Card-Inhaber:in einen Termin und sparen Sie zusätzlich 20% Rabatt auf die Behandlung!

SN/Prostock-studio - stock.adobe.co Hauttestung inkl. Happy-Aging-Behandlung am 6. & 7. Dezember im prime Kosmetikstudio.

An diesen zwei Tagen werden Ihre einzelnen Hautschichten mit einem hochwertigen Hautanalysegerät analysiert und danach bekommen Sie abgestimmt auf Ihre Hautbedürfnisse eine passende Gesichtsbehandlung (z. B.: Microneedling, Meso, Radiofrequenz und sogar die neue CooLifting-Behandlung) um nur 69 Euro (Behandlungswert bis zu 185 Euro). Die Dauer der gesamten Behandlung inklusive Hauttestung beträgt zirka. 1,5 Stunden. SN-Card-Vorteil:

Mit Ihrer SN-Card erhalten Sie noch zusätzlich 20% Rabatt auf die Behandlung. Kontakt:

prime cosmetic

Alpenstraße 95-97

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 230 360

E-Mail: cosmetic@prime.at

