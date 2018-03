Am 22. März widmet sich das prime cosmetic Studio in der Alpenstrasse ganz dem Thema "Entspannung für Körper und Geist" und lädt SN-Card-Inhaber an diesem Tag zu stark reduzierten Körper- und Gesichtsbehandlungen ein.

Gepflegtes Aussehen kann so einfach sein! Am Donnerstag, dem 22. März, geht es im prime cosmetic Studio ab 13 Uhr um das Thema "Relaxing für Haut, Körper und Geist".

Die Besucher dürfen sich auf Show- & Probebehandlungen, einen Impulsvortrag zum Thema "Was macht Stress mit meiner Haut" sowie eine Entspannungseinheit für Körper, Geist & Seele freuen. Das und noch viel mehr erwartet Sie am Prime Relax Day.

PRIME RELAX DAY

Programm am Donnerstag, 22. März 2018:

13.00 Uhr: "come together"

13.30 Uhr: Show- & Probebehandlung "Oily-Phytocare-Körperbehandlung mit Chakra-Ausgleich" (45 min.)

15.00 Uhr: gesunde Snacks & Prosecco

15.30 Uhr: Impulsvortrag "Was macht Stress mit meiner Haut?"

16.00 Uhr: Show- & Probebehandlung "Anti-Stress-Gesichtsbehandlung" (45 min.)

18.00 Uhr: Entspannungseinheit für Körper, Geist & Seele

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten am Prime Relax Day die Körperbehandlungen um 20 Euro (statt 75 Euro) und die Gesichtsbehandlung um 30 Euro (statt 140 Euro).

Vereinbaren Sie bitte gleich Ihren persönlichen Termin im prime cosmetic Studio:

Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 230 360

Mehr Infos zur Veranstaltung finden Sie hier.



(SN)