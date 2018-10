"Schwerelos" im Floating Space

Durch Floaten zur Tiefenentspannung von Körper, Geist und Seele: Floaten stabilisiert den Blutdruck, stärkt den Bewegungsapparat und baut Stress ab. Es ist eine einfache Art der Tiefenentspannung im hochkonzentrierten Solebad und reizreduziertem Raum. Seine Wirkung ist wissenschaftlich belegt.

Was passiert mit uns, wenn die äußeren Reize so reduziert sind, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen? Für diese Frage interessieren sich Fachleute aus unterschiedlichen Disziplinen.

Der Floating-Tank bietet dafür die ideale Ausgangssituation. Zu Dunkelheit und Stille kommt eine weitere wesentliche Komponente. Das Schweben im Wasser lässt auch noch die Schwerkraft als Sinnesreiz verschwinden. Der hohe Salzgehalt trägt den Körper ohne Zutun. Nicht einmal ein Temperaturunterschied zwischen Körper und Umgebung ist zu spüren. Die Befreiung von äußeren Reizen animiert das Bewusstsein zur fokussierten Selbstwahrnehmung.

Nach kurzer Eingewöhnung findet der Körper gleich die richtige Position. Er schwebt frei im Wasser. Atmung, Herz und Kreislauf arbeiten wie gewohnt. Was sonst unbemerkt passiert, rückt nun mangels Ablenkung in den Mittelpunkt. An diesem Punkt leistet das Floaten einen wesentlichen Beitrag zum Stressabbau. Im Ruhezustand kann die Selbstregulierung optimal arbeiten. Die Blutwerte stressaffiner Stoffe wie Kortisol oder Adrenalin sinken deutlich. Gefäße und Kapillaren erweitern sich. Neben der Festigung des Blutdrucks steigert das auch die Agilität des Gehirns.

Begleitend eingesetzt sind mit dem Floaten gute Erfolge zu erzielen. Dies betrifft viele Bereiche vom Training bis zur Sportmedizin. Auch in der Psychosomatik und Psychotherapie hilft es, so etwa bei Schlafstörungen oder Winterdepression.

SN-Card-Vorteil:

Jeder SN-Card Inhaber, der diese neuartige Art der Tiefenentspannung ausprobieren möchte, erhält die Kennenlern-Einheit zum Neugierde-Preis von 45,- Euro (statt 70,- Euro).

Weitere Infos und Anmeldung unter www.floatingspace.at

Publikumsvortrag zum Thema am Montag, 12. November 2018, 19:00 Uhr im Saal der Salzburger Nachrichten, Karolingerstr. 40, 5021 Salzburg, Beginn 18:00 Uhr

Referentin: Nicola Steinkogler

Eintritt frei, Anmeldung unter www.sn.at/reservierung erbeten.

Quelle: SN