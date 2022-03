Schnee und Berge, Wasser und Sonne: Verbringen Sie einen erholsamen Thermen-Urlaub(-stag) in einem der modernsten SPA-Resorts in Österreich, in der Region Zell am See - Kaprun mitten im Nationalpark Hohe Tauern!

Das TAUERN SPA Zell am See - Kaprun im Salzburger Land bietet die ideale Kombination für alle, die Regeneration und Bewegung an der frischen Luft suchen. Eine Extraportion Vitamin D und Erholung gepaart mit Wintersport und Wellness, das ist pures Wintererlebnis und Frühlingsgefühle zugleich - zwei Jahreszeiten an einem Tag erleben! Nach einem ereignisreichen Skitag auf über 408 Pistenkilometern bietet das exklusive 4*S-Resort ein Wellnesserlebnis der Extraklasse. Von der Piste direkt in den Pool und vom Skianzug in den Bikini, um im gläsernen Skylinepool oder im Glas-Panoramapool dem Himmel entgegenzuschwimmen. Ob für Ruhesuchende, Familien oder Paare - einfach für alle, die das Frühlingserwachen inmitten der imposanten Kulisse der Pinzgauer Bergwelt fühlen möchten. Zwei Jahreszeiten an einem Tag! Erleben Sie Österreichs größten und exklusivsten Hotel-Panorama-SPA mit dem spektakulären Skylinepool, dem neuen Glas-Panoramapool im Hotel-SPA Gletscherblick sowie traumhafte Panoramasaunen, Eisnebelgang und Kaminfeuer in der Chill-out-Lounge sowie beste Kulinarik. Das TAUERN SPA Zell am See - Kaprun ist Teil der VAMED Vitality World, Österreichs führender Betreiber von Thermen- und Gesundheitsresorts. SN-Card-Vorteile:

1) Hotel-Special: 1 Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Verwöhn-Halbpension und SPA-Erlebnis am Abreisetag in der SPA-Wasser- und -Saunawelt um nur 136 Euro pro Person.

Buchbar von Sonntag bis Freitag bis 1. Juli 2022 (ausgenommen Ferien, Feiertage & verlängerte Wochenenden). Buchungscode: SN Card. 2) Thermen-Special: Buchen Sie zwischen Montag und Donnerstag einen "RELAX! Tagesurlaub Classic" um 75 Euro und Sie erhalten das Frühstück im Wert von 27 Euro pro Person als Gratisgeschenk für einen entspannten Tag dazu (nur mit Reservierung möglich - Feiertage ausgenommen).

Gültig von 4. April bis 30. Juni 2022. Kontakt & Buchungen:

TAUERN SPA Zell am See - Kaprun

Tauern-Spa-Platz 1

5710 Kaprun

Tel.: +43 6547 / 2040-0

E-Mail: office@tauernspakaprun.com

www.tauernspakaprun.com

