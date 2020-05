Ergreifen Sie die Chance und verbringen Sie im Rahmen der Sommerakademie vier magische Wochen im Steinbruch am Fuße des Untersberg (26. Juli bis 22. August 2020). Das Motto 2020 "Neue Horizonte" ist aktueller denn je, zum ersten Mal in ihrer Geschichte findet die Sommerakademie auch online statt!

Im Rahmen des Steinbildhauer-Kurses leben und arbeiten die Teilnehmenden und die unterrichtenden Künstler direkt vor Ort. Dabei werden die Techniken der Steinbearbeitung erlernt und verfeinert und die speziellen Eigenschaften des Untersberger Marmors erforscht. Material, Ort und Individuen bilden die Basis für ein einmaliges Erlebnis.

Stöbern Sie im adaptierten Kursprogramm: Klassische künstlerische Medien wie Malerei, Bildhauerei finden analog in den Kursen von Cäcilia Brown/Anna Hofbauer/Mikkel Holm Torp, Noële Ody/Toni Schmale, Tobias Pils und Nadira Husain statt. Kuratorische Praxis und Schreiben über Kunst in den Kursen von Nicolas Schafhausen, Louisa Elderton/Klaus Speidel und Marina Fokidis werden vor Ort und online abgehalten.

Die Kunstformen, die ohnedies digital und in Sozialen Medien stattfinden (Fotografie, Video), werden bei Bani Abidi/Priya Sen, Eli Cortiñas und Randa Mirza/Lara Tabet sowie Ahmet Ögüt online stattfinden.

Nutzen Sie die Gelegenheit und verbringen Sie inspirierende Wochen mit internationalen Lehrenden: Einerseits im Steinbruch in Fürstenbrunn, auf der Festung Hohensalzburg in den Ateliers, in denen bereits Oskar Kokoschka die "Schule des Sehens" gründete, und im digitalen Raum über alle Grenzen hinweg.

Interessiert? Es sind noch Plätze frei.

Akademielaufzeit: 10. - 22. August 2020 (Steinbruch: 26. Juli - . August 2020)

Anmeldung unter: www.summeracademy.at/studium/anmeldung/

Weitere Infos: www.summeracademy.at

Tel. +43 662 / 842113

E-Mail: office@summeracademy.at



