Die beliebte Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst Salzburg findet vom 19. Juli bis 28. August 2021 wieder statt. Wir laden Sie ein zu einer kreativen und inspirierenden Zeit auf der Festung Hohensalzburg!

Oskar Kokoschka gründete 1953 auf der Festung Hohensalzburg die Sommerakademie als "Schule des Sehens" und seither ziehen die künstlerischen Kurse jedes Jahr mehr als 300 Studierende aus aller Welt an.

Gemeinsam mit der griechischen Künstlerin Christina Dimitriadis, mit familiären Wurzeln in Salzburg, lernen sie ihre fotografische Praxis, sei es analog oder digital, zu verfeinern. Wie prägt unser soziales Umfeld den Blick auf uns und andere? Wie können wir uns durch die Fotografie anders wahrnehmen? Der Kurs "Social Environment and Self-Image" (in englischer und deutscher Sprache) lädt vom 16. bis 28. August 2021 ein, Salzburg und Umgebung zu erkunden.

Hingegen die slowakische Pionierkünstlerin Anna Daučiková sich dem Wandel der Zeit widmet. In ihren Fotografien und Filmen verbindet sie den künstlerisch-feministischen Blick mit der Frage nach gesellschaftlichem Wandel und Alternativen. Der Kurs "Queering and Survival" (in englischer Sprache) lädt vom 2. bis 14. August 2021 ein, mit der Kamera hinter die Kulissen des gesellschaftlichen Miteinanders zu schauen.

Salzburg ist voller Geschichte und Geschichten.

In dem Kurs "Image and Background" lädt der deutsche Künstler Leon Kahane ein, vom 19. bis 31. Juli 2021 (in deutscher und englischer Sprache) sich mit Geschichtsschreibung als kontinuierlichem Prozess auseinanderzusetzen und fotografische Bilder zu finden, die Geschichte(n) fortschreiben.

Der renommierte Fotograf und Filmemacher Wasif Munem aus Bangladesch lädt ein, aus den persönlichen Bildarchiven heraus, eigene Geschichte(n) zu erzählen. Der Kurs "Editing as Practice: Developing Personal Voice" findet vom 19. bis 31. Juli 2021 (in englischer Sprache) statt und reflektiert das Editieren als künstlerischen Prozess.

