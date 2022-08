Der perfekte Online-Sprachkurs für alle, die romanische Sprachen vernetzt lernen möchten: Italienisch und Französisch für jede Lernstufe. Jetzt für den Herbstkurs anmelden und SN-Card-Rabatt sichern!

Die Online-Sprachkurse von Daniel Traxler basieren auf einem sprachenvernetzenden Ansatz: Im Kurs werden unterschiedliche Sprachen miteinander verglichen. Dadurch ergeben sich Parallelen sowie Unterschiede im Wortschatz und der Grammatik und es gelingt, das Erlernen einer (weiteren) Fremdsprache effektiver zu gestalten. Dieses Qualitätsmerkmal unterscheidet das Sprachlerninstitut von herkömmlichen Sprachkursen.

Alle Kurse werden online (via ZOOM) abgehalten. So stehen einer flexiblen Organisation, ortsunabhängigen Kommunikation und Steigerung echter Lernzeit nichts mehr im Wege!

Hier geht's Kursprogramm (Download)

Herbstkursangebot 2022

Französisch- und Italienischkurse in Kleingruppen:

• Sprachniveaus nach GERS: A1, A2, B1 (Anfänger - Mittelstufe)

• 3 Kurse zur Auswahl für jedes Sprachniveau

o A1.1, A1.2, A1.3

o A2.1, A2.2, A2.3

o B1.1, B1.2, B1.3

• Pro Kurs 14 Termine à 75 Minuten, 1 x pro Woche

• Angenehme Atmosphäre in kleinen Lerngruppen (maximal 8 Personen)

• Kurszeitraum: Anfang Oktober 2022-Ende Jänner 2023 (genaue Termine in Absprache mit den Teilnehmern)

Einzelkurse (Französisch & Italienisch):

• Individuelle Terminvereinbarung (siehe Kontakt)

• Preise und weitere Informationen auf Anfrage

SN-Card-Vorteile:

Sie erhalten 15% Rabatt auf alle Kurse. Pro Herbstkurs: 119 Euro statt 140 Euro.

Bei Buchung von 2 Parallelkursen: 20% Rabatt (2 Herbstkurse um 224 Euro statt 280 Euro).



Anmeldefrist für alle Herbstkurse: Sonntag, 25. September 2022.

Kontakt & Anmeldungen:

Online-Sprachkurse

Daniel Traxler

Tel.: +43 650 / 353 4189

E-Mail: sprachkurse.traxler@gmail.com

Um keine Neuigkeiten zu verpassen, besuchen Sie gerne auch unseren gleichnamigen Facebook- sowie Instagram-Account: Online-Sprachkurse Daniel Traxler.

