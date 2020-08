Salzburgs schönster Natur-Hochseilgarten im Waldbad Anif bietet Action, Spannung und Spaß für Groß und Klein. Bei Vorlage der SN-Card sparen Sie 20% Rabatt auf den Eintrittspreis!

Der Kletterpark im Waldbad Anif garantiert Abenteuer und Naturerlebnis in Salzburgs sicherstem und schönstem Hochseilgarten. Ob Mönchsberg, Schlenken oder Watzmann - Spannung, Spaß und Action versprechen die sechs nach unseren Hausbergen benannten Kletterparcours.

Auf über 110 Stationen schwingst du dich wie Tarzan von Baum zu Baum oder bewältigst à la Spiderman großmaschige Spinnennetze. Danach - oder auch zwischendurch - lädt dich unser kristallklarer Badesee zum Erfrischen und Relaxen ein.

Wer es gerne etwas rasanter mag, der saust am Wochenende und an Feiertagen mit dem Speed-Flying-Fox, einer Seilrutsche, mit bis zu 60 km/h über den Naturbadeteich.

SN-Card-Vorteil: SN-Card-Inhaber erhalten unter Vorlage der SN-Card im Kletterpark Anif einen 1+1-gratis-Eintritt. Gilt nicht für Gruppen.

Mehr Infos unter www.kletterpark-salzburg.at

Kontakt

Kletterpark Waldbad Anif

Waldbadstrasse

5081 Anif bei Salzburg

E-Mail: office@kletterpark-salzburg.at

Tel: +43 664 430 93 80

Öffnungszeiten:

Ostersonntag geschlossen

April: Freitag bis Sonntag 12 - 17 Uhr

Mai - Juni: Freitag 12 - 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 - 18 Uhr

1. Juli - 11. September: täglich 10 - 18 Uhr.

Ab 12. September bis Ende Oktober: Samstag bis Sonntag 11 - 17 Uhr

Über die SN-Card

