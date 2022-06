Unweit des Salzburgrings im Salzkammergut zeigt dieses Museum seltene Fahrzeuge aus den 1930er bis 1980er Jahren.

Am Weg von Salzburg in das Seengebiet liegt das Manro Classic Auto & Musik Museum - der Weg ist einfach zu finden, bei den Düsenjets abbiegen und in eine andere Zeit eintauchen! Der Schwerpunkt liegt bei klassischen Fahrzeugen, die in geringer Stückzahl produziert worden sind:

Fiat, Ferrari, Mercedes, Maserati, BMW, Jaguar, Triumph um nur einige aufzuzählen. Auch Zweiradfans und Liebhaber von Automobilia kommen auf Ihre Kosten. Bei Jukebox-Klängen kann man in alten Zeiten schwelgen und einen Kaffee bei der Kaminbar genießen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

SN-Card-Vorteil:

Mit Ihrer SN-Card erhalten Sie Ihr Eintrittsticket um 9 Euro (statt 11 Euro).

Infos & Kontakt:

Manro - Classic Auto & Musik Museum

Gewerbepark Habach 1

5321 Koppl bei Salzburg

www.manro-classic.at

