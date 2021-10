Erfahren Sie alles über die Familie Mozart. Einblicke in Zeitzeugnisse aus dem Leben von Wolfgang Amadé Mozart, sowie seinem Vater Leopold, seiner Mutter Anna Maria und seiner Schwester Maria Anna.

Mozarts Geburtshaus:

Mozarts Geburtshaus lädt ein, in entspannter Atmosphäre das Wissen um Salzburgs berühmtesten Sohn aufzufrischen. Die Ausstellungen "Der Alltag eines Wunderkindes", "Mozart auf dem Theater" und "Mythos und Verehrung" erwecken den Komponisten in all seinen schillernden Facetten zum Leben. Die Mozart-Museen haben von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10.00 bis 15.30 Uhr geöffnet.

Mozart-Wohnhaus:

Das zum Großteil im zweiten Weltkrieg zerstörte Gebäude wurde originalgetreu wieder aufgebaut und als zweites Mozart-Museum im Jahr 1996 neu eröffnet. Die Biografien der Familienmitglieder und die authentischen Eindrücke des Familienalltags erfüllen das Haus bis heute mit ihrem Geist und lassen den Besucher Mozart neu erleben. Im historischen Tanzmeistersaal sind unter anderem einige von Mozarts Originalinstrumenten sowie das berühmte Familienporträt ausgestellt.

Leopold Mozart gehörte zu den vielseitigsten Persönlichkeiten seiner Zeit: Komponist, Hofmusiker und Geiger, Vizekapellmeister, Pädagoge, Förderer seiner begabten Kinder, Schriftsteller und Gelehrter, exzellenter Briefschreiber, liebevoller Ehemann und sorgender, bisweilen belehrender Familienvater, geselliger Gastgeber, Networker, Organisator, Reisemanager und Konzertveranstalter, provokanter Untertan, Freigeist und Mann der Aufklärung…All diesen teilweise noch unbekannten Aspekten geht die Ausstellung anlässlich seines 300. Geburtstages anhand von wertvollen Brief- und Musikautographen, Drucken, Dokumenten sowie Bildern nach.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber besuchen Mozarts Geburtshaus und das Mozart-Wohnhaus zu einem vergünstigten Eintrittspreis von jeweils € 7 (statt jeweils € 12).

Mehr Informationen unter museum.service@mozarteum.at, www.mozarteum.at

Kontakt und weitere Informationen:

Internationale Stiftung Mozarteum

Schwarzstraße 26

5020 Salzburg, Austria

Tel: +43 (0) 662 87 31 54

Anmeldungen unter museum.service@mozarteum.at

