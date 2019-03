Noch exklusiver für unsere Abonnenten - Ab sofort erhalten SN-Card-Inhaber im Freilichtmuseum Großgmain neben ausgewählten 1+1-gratis-Veranstaltungen eine dauerhafte Ermäßigung für zwei Personen!

Salzburger Freilichtmuseum - Erlebnis unter freiem Himmel

Der Besuch des Museums gleicht einer Entdeckungsreise durch sechs Jahrhunderte. Die Museumsbesucher erkunden alte Mühlen, erforschen die Winkel von Bauernhäusern, prüfen ihr Gehör im Haus der Geräusche, staunen über das Kraftwerk aus der Frühzeit der Elektrizitätsgewinnung und entdecken auf ihrem Rundgang das bäuerliche Leben der Vergangenheit.

Kultur- und Naturerlebnis

Das 50 ha große Museumsareal am Fuß des Untersbergs liegt inmitten eines Natur- und Landschaftsschutzgebiets. Die Anlage der Häuser orientiert sich nach den historischen Landesteilen des Bundeslandes Salzburg. Sie ist in die Baugruppen Flachgau, Tennengau, Pongau, Pinzgau und Lungau gegliedert. Die über hundert Bauobjekte werden durch ein 7 km langes Wegenetz verbunden. Weite Teile des Areals werden durch die 1,7 km lange Museumsbahn erschlossen. Ergänzt werden die alten Zeugnisse bäuerlicher Kultur durch weitere Besuchereinrichtungen. So gibt es mehrere Dauerausstellungen, eine Natur-Kneippanlage, einen Schmetterlingerlebnisweg und regelmäßig stattfindende Handwerksvorführungen.

Kontakt

SALZBURGER FREILICHTMUSEUM

5084 Großgmain

Tel. 0662-850011

www.freilichtmuseum.com



Öffnungszeiten 2019

geöffnet von 31.03. bis 03.11.2019.

31.03. bis 30.06.: Dienstag bis Sonntag 9-18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr)

01.07. bis 31.08.: täglich 9-18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr)

01.09. bis 13.10.: Dienstag bis Sonntag 9-18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr)

15.10. bis 03.11.: Dienstag bis Sonntag 9-17 Uhr (letzter Einlass 16 Uhr)

Ostermontag (22.04.) und Pfingstmontag (10.06.) geöffnet.

