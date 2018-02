Imageberatung by Michaela Huttary

"Es gibt keine zweite Chance um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen!"

Die Farbberatung von Michaela Huttary, der Farb-, Stil- & Imageberaterin in Salzburg, beinhaltet eine persönliche Farbanalyse, inklusive Tipps, wie die richtigen Farben in der Praxis eingesetzt werden können.

In der Stilberatung erfährt der Kunde alles zum Thema richtiger Kleidung (optimale Kleiderlängen und Schnitte aufgrund von Figur und Problemzonen, Frisuren- und Brillenberatung).

Bei der Imageberatung geht es um alle Punkte einer Farb- und Stilberatung, auch in Bezug auf das Business.

Jede Beratung besteht bei den Damen zudem noch aus einem Tages- bzw. Business-Make-up.

Ihr Ziel ist es, die Persönlichkeit von Menschen durch ein authentisches, individuelles Styling ins richtige Licht zu rücken.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf eine gebuchte Beratung:

• Farbberatung: 116 Euro statt 145 Euro

• Stilberatung: 124 Euro statt 155 Euro

• Farb- und Stilberatung: 216 Euro statt 270 Euro

• Imageberatung: 248 Euro statt 310 Euro

Kontakt & Infos:

Michaela Huttary

Dipl. Farb-, Stil- & Imageberatung

Landhausgasse 3, 5020 Salzburg

Telefon: +43 664 / 7501 9375

Mail: info@michaelahuttary.at

www.michaelahuttary.at



(SN)