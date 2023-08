Urlaub im Königswieser Hof

Neue Energie schöpfen. Kraft tanken. Für sich selbst. Verbringen Sie erholsame Tage im neuen Boutiquehotel im idyllischen Mühlviertel - Dein Königswieser Hof.

Dass es recht ruhig ist rund um den KÖNIGSWIESER HOF, wird schnell klar. Dass diese Stille kraftvoll ist, auch: Der Bau des - in Europa einzigartigen - mächtigen, spätgotischen Netzrippengewölbes gegenüber in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt erforderte seinerzeit viel Ruhe und Geduld.

Auch die Mühlviertler Wackelsteine brauchen Ruhe, sonst könnten sie ihre Tonnen an Gewicht nicht so lange halten und ausbalancieren. Es wird bewusst und in aller Ruhe nach wunderbaren, regionalen Erzeugnissen gesucht, die beispielsweise auf dem Frühstücksbuffet zu finden sind. Und ihre Gäste? Sie werden feststellen, wie man aufleben kann, wie viel man in Ruhe weiterbringt, wenn man wieder Kraft tankt. Für sich selbst. Hier in Oberösterreich.

SN-Card-Vorteil:

Nächtigungsgäste genießen eine Tasse Kaffee oder Tee und ein Stück Kuchen am Nachmittag gratis. Pro SN-Card einmal einlösbar.

Aktion gültig bis Ende März 2024.

Kontakt & Infos:

KÖNIGSWIESER HOF

Markt 20

4280 Königswiesen (Oberösterreich)

Tel.: +43 7955 / 20 10 10

E-Mail: info@koenigswieserhof.at

www.koenigswieserhof.at