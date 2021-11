Vor der eindrucksvollen Kulisse der Berchtesgadener Berge ist das Hans-Peter Porsche Traumwerk ein perfektes Ziel, um einen unvergesslichen Tag zu erleben.

Im Traumwerk sind die weltgrößte und wertvollste Blechspielzeugsammlung, eine faszinierende Modellbahnwelt mit einer beeindruckenden Licht-Performance sowie einige automobile Klassiker aus dem Hause Porsche zu sehen.

Rund ums Traumwerk

Auch außerhalb der Ausstellungsräume gibt es viele Möglichkeiten, den Besuch abwechslungsreich zu gestalten - in der weitläufigen Gartenanlage kann man sich die Beine vertreten oder eine Runde mit der Parkeisenbahn fahren. Kinder können den großen Abenteuerspielplatz nutzen, während die Eltern in Sichtweite auf der Restaurantterrasse entspannen.

Das Panorama-Restaurant verwöhnt seine Gäste mit regionalen und mediterranen Köstlichkeiten. Der Shop bietet nicht nur Andenken, sondern viel mehr an (z.B. Modellautos, Raritäten).

SN-Card-Vorteil:

1 + 1 -gratis-Aktion auf den Eintrittspreis (das günstigere Ticket ist gratis). Aktion gültig bis zum 31. Dezember 2021. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag: 9.00 - 17.30 Uhr

Montag Ruhetag außer Feiertag.

Kontakt & Infos:

Hans-Peter Porsche TRAUMWERK

Zum Traumwerk 1

83454 Anger

Deutschland

+49 (0) 8656/98950-0

info@traumwerk.de

www.traumwerk.de

