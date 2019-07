Das Naturerlebnis an der Großglocknerstraße vor der Mautstraße ist ideal für die ganze Familie. Besuchen Sie das am 5. Mai 2019 geborene entzückende SN-Luchsbaby Sana und das neue Bären-Wolf-Gehege.

Direkt an der Kassenstelle in Fusch-Ferleiten erwartet Sie auf der Salzburger Seite der Alpenstraße der 15 Hektar große Wildpark. Hier, am Eingang des wildromantischen Käfertals, beobachten Sie rund 200 Tiere, die in den Alpen heimisch sind. Imposante Steinböcke, beeindruckende Wölfe, putzige Murmeltiere und flinke Gämsen sind nur einige der Tierarten, die Sie im Wildpark Ferleiten bewundern können.

Der Rundweg durch den Wildpark dauert etwa eine Stunde, alle Wege sind für Kinderwagen und Rollstühle befahrbar. Mitten im Park befinden sich ein Teich mit Rastplatz sowie ein Aussichtsturm. Schau- und Lehrtafeln bringen Ihnen Flora & Fauna der Alpen nahe.

Die "Salzburger Nachrichten" haben kürzlich die Patenschaft für die Luchsfamilie aus dem Wild- und Erlebnispark Ferleiten übernommen. Das kleine Katzluchs "Sana" erblickte am 5. Mai 2019 das Licht der Welt und tobt mittlerweile schon gut gelaunt mit Mama "Poldi" und Papa "Arthur" im Gehege herum.

NEU: Seit Anfang Juli sind Bären und Wölfe gemeinsam in einem Gehege zu bestaunen.

Der Park ist täglich bis Anfang November von 8 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet!

Kontakt & mehr Infos:

Wild- und Erlebnispark Ferleiten

5672 Fusch an der Großglocknerstraße / Ferleiten

E-Mail: info@wildpark-ferleiten.at

Tel.: +43 6546 / 220

www.wildpark-ferleiten.at



