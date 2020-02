Im April eröffnet MAIKAI bereits sein drittes Fitnessstudio. An bald drei Standorten trainieren Menschen, die in keine klassischen Fitnessstudios gehen würden. Interessenten können MAIKAI an den Standorten Elsbethen/Aigen, Lehen/Müll oder Itzling/Bergheim im Rahmen eines Probetrainings kostenlos testen.

Hintergrund zur Gründung von MAIKAI war die Tatsache, dass immer mehr Menschen an Erkrankungen wie Diabetes, Rückenschmerzen oder Übergewicht leiden und zeitgleich immer noch ein verschwindend kleiner Teil der Trainierenden in klassischen Fitnessstudios glücklich wird. Aussagen wie "Fitness ist nichts für mich" oder "Normale Studios sprechen mich nicht an" haben das Team von MAIKAI motiviert, Fitness komplett neu zu denken.

Heute erreichen nur circa 10% aller Mitglieder in Fitnessstudios ihre Ziele. So ist es auch nicht verwunderlich, dass knapp jeder Dritte bereits nach einem Jahr wieder das Handtuch wirft. Und genau das will MAIKAI ändern: Fitness- und Gesundheit soll so einfach, aber gleichzeitig effektiv werden, dass wirklich jeder sein persönliches Trainingsziel erreicht. Dafür setzt MAIKAI auf drei Faktoren.

High-Tech Geräte erlauben Hobbysportlern so effizient und effektiv wie Profis zu trainieren. Deshalb reichen auch zwei Trainingseinheiten à 45 Min. pro Woche. Das erste Fitness-Level-System der Welt stellt sicher, dass man dauerhaft motiviert bleibt. Abgerundet wird das Ganze durch das sogenannte "Personal Training Light". Hierbei kommen auf einen Trainer ca. 6 Mitglieder, so dass wirklich individuell betreut werden kann. Aus diesem Grund gibt es insgesamt auch nur 500 Plätze pro Studio - schnell sein lohnt sich also.

Interessenten können MAIKAI an den Standorten Elsbethen/Aigen, Lehen/Müll oder Itzling/Bergheim im Rahmen eines Probetrainings kostenlos testen.

