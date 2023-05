Rad-Verleih bei Sport Rest

Der Salzburger Lungau ist wie geschaffen für Bike-Touren. Dafür sorgt nicht nur die Kombination aus dem breiten, offenen Talboden mit seinen vielen bezaubernden Seitentälern.

Der Salzburger Lungau ist die höchste E-Bike Region Österreichs, die für ihre Gäste Pedelecs in Form von E-Mountainbikes und E-Citybikes bereithält.

Im Lungau finden alle Radfahrer, ob sportlich oder gemütlichen Charakters, eine gewaltige Auswahl an Mountainbike-, Rennrad- oder Trekkingtouren. Zusätzlich bietet der Lungau die meisten Sonnenstunden in ganz Österreich, ein sorgfältig ausgeschildertes Netz mit abwechslungsreichen Strecken für lockere E-Bike Ausflüge und Familientouren samt dem berühmten Murradweg. Auf sportliche Radler warten 18 Mountainbike-Routen und die Tour Lungau EXTREM als absolutes Highlight.

Bei Sport Rest stehen 120 E-Bikes & Bikes von SCOTT, BERGAMONT & CUBE für den Verleih bereit.

Ihr Fahrrad bräuchte auch Mal wieder etwas Liebe? Sie können uns gerne Ihr Bike für ein Service in der geprüften Radservice-Werkstatte vorbei bringen, um dann wie geschmiert in die Radsaison 2023 zu starten.

Alle Reparaturen und der Verkauf finden im Service- und Logistik-Center in Mauterndorf statt. Es wird auch ein Hol- und Bring Service im Raum Lungau angeboten.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber:innen erhalten 10% Rabatt auf den E-Bike-Verleih bei Vorlage der SN-Card.

Kontakt:

Sport Rest GmbH

E-Bike Verleih in den Filialen:

Ortszentrum St. Michael

Talstation Sonnenbahn

Skizentrum Mauterndorf



Weitere Informationen unter: www.sport-rest.com