Der Sportberg Goldeck bei Spittal an der Drau bietet Sport, Kulinarik und Aussicht.

Bergsommer Gefühl:

Oben am Goldeck - dem Hausberg von Spittal an der Drau - erwarten die Gäste Wanderrouten zum Genießen, Entschleunigen und Tief-Durchatmen. Saftige Almen sowie traumhafte Aussichts- und Energieplätze zeichnen den Berg aus. Rundwanderwege oberhalb der Baumgrenze garantieren prächtige Panoramablicke. Gemütliches Wandern verspricht der Speichersee-Rundweg direkt bei der Bergstation der Talbahn. Aktive, die die Herausforderung suchen, sind von der 5-Gipfel-Tour (Goldeck, Martennock, Staff, Eckwand und Latschur) begeistert. Die Wanderwege sind überdies ideal für Nordic Walking- oder Trail Running-Runden mit Ausgangs- und Zielpunkt Bergstation.

Bergsommer Kulinarik: Im Wandergebiet Goldeck - Seetal laden acht familiengeführte Einkehrmöglichkeiten mit verschiedensten Spezialitäten zu kulinarischen Zwischenstopps ein. Neu ist das Frühstücksangebot auf der "SEEHÜTTE Goldeck" am Speichersee, in unmittelbarer Nähe der Bergstation der Talbahn.

Bergsommer Magie - Sonnenaufgang am Goldeck

Sonnenaufgänge ziehen uns schon seit jeher auf magische Weise in ihren Bann. Kein Sonnenaufgang gleicht dem anderen. Besonders faszinierend ist dieses frühmorgendliche Naturerlebnis am Goldeck.

Mit der "Talbahn Goldeck" schwebt man der Bergstation auf 1.780 m entgegen. Von dort aus kann man am Speichersee das Sonnenaufgangsspektakel verfolgen und im Anschluss gibt es ein wunderbares Bergfrühstück in der "SEEHÜTTE" Goldeck. Ganz sportliche erklimmen den Goldeck Gipfel in 2.142 m Seehöhe um dort den Sonnenaufgang zu erleben.

Bergsommer Spass:

Für Kids gibt es ein tolles Highlight: die Sommer-Tubingstrecke im Goldeck Kinderland.

DIE HIGHLIGHTS:

Wandern - von leichten Rundwanderungen und einfachen Gipfelsiegen (Goldeck und Martennock) bis zu anspruchsvollen Gipfeln (Staff, Eckwand und Latschur).

Highlight: die 5-Gipfel-Tour (Goldeck, Martennock, Staff, Eckwand und Latschur)

Nordic-Walking- & Trailrunningstrecken

8 familiengeführte Einkehrmöglichkeiten

Bike-Erlebnis: Via Seilbahn-Bergstation und Goldeck-Gipfel, dann über die Goldeck Panoramastraße ins Tal und via Drauradweg zurück zur Seilbahn-Talstation



Bergsommer 2023:

16. Juni bis 1. Oktober 2023 - Herbstverlängerung bei Schönwetter möglich - alle Info's unter www.sportberg-goldeck.com

Betrieb: täglich von 09.15 bis 16.15 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Vorteil: 1+1-gratis-Aktion auf die Berg- und Talfahrt für Erwachsene mit der Gondelbahn bei Vorlage der SN-Card an der Kassa. Das günstigere Ticket ist kostenlos (nicht mit anderen Rabatten kombinierbar).

Kinder unter 6 Jahren (Jg. 2017 und jünger) fahren in Begleitung ihrer Eltern/Großeltern frei.

Kontakt und Anschrift:

Goldeck Bergbahnen GmbH

Schwaig 38, 9805 Baldramsdorf

Tel: +43 (0) 47 62 / 28 64

office@sportberg-goldeck.com

www.sportberg-goldeck.com