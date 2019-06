Die boulderbar Salzburg verbindet den Bouldersport mit coolem Barambiente und chilligem Sound in heller, stressfreier Atmosphäre. Spaß für Groß und Klein sind garantiert!

Mit mehr als 1200 m² Boulderfläche & 300 m² Barbereich lässt sich in Salzburgs größter Boulderhalle, der boulderbar in Salzburg-Schallmoos, einiges erleben.

Wöchentlich neue Boulder laden zum Entdecken des urbanen Flairs mitten in der Stadt ein. In der Panoramabar lässt sich das bunte Treiben in der Halle bei einem Kaffee oder einem Feierabendbier beobachten.

Erleben Sie die neue Dimension des Boulderns in Salzburg!

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten im Juni einen 1+1-gratis-Vorteil auf den Tageseintritt (gültig nur für Neukunden).

Kontakt & Infos:

boulderbar Salzburg

Richard Kürth Strasse 9

5020 Salzburg

E-Mail: office@boulderbar-sbg.at

Telefon: +43 660 / 1199212

www.boulderbar-sbg.at

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN